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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. (54) yönetimindeki 26 ADM 365 plakalı otomobil ile V.Ö. (25) idaresindeki 34 RLA 16 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada T.Ü. (33) ile Ü.Ö. (42) isimli yolcular yaralanırken, sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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