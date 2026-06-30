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Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç ters döndü: 3 yaralı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu kara yolu Karasu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan S.E. idaresindeki 34 ZP 7196 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ters dönen hafif ticari aracın motoru yerinden söküldü. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D. ve N.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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