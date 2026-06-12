Haberler

Kastamonu'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da terör operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da polis ekiplerince DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince DHKP-C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet flash bellek, 3 adet ajanda, 3 adet flama, 10 adet sticker, 1 adet afiş, 1 adet broşür, 1 adet dergi ve 1 adet kitapçık ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

5 yıllık cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı