Kastamonu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Akarsu ile Fehmi Akarsu'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Yazlık olarak kullanılan evin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tüm evi sardığı yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU