Kastamonu'da çaldıkları araçla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da çaldıkları otomobille birlikte yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aracın Taşköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından O.U. ve A.Ş. çalıntı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU