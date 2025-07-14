Kastamonu'da Balya Makinesinden Yangın: 40 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Kastamonu'da Balya Makinesinden Yangın: 40 Dönüm Arazi Zarar Gördü
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Kastamonu'da balya makinesinden kaynaklanan yangında, 25'i ekili olmak üzere toplam 40 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Kastamonu'da balya makinesinden kaynaklı çıkan yangınında 25'i ekili olmak üzere 40 dönüm tarım arazisi ve balyalar zarar gördü.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Ortaboğaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlada balya yapım sırasında makineden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki tarlaları sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 25'i ekili olmak üzere toplam 40 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tarlalarda bulunan balyalar ise küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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