Kastamonu'da 9 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Kastamonu'da JASAT dedektifleri tarafından 9 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan N.B. yakalanarak tutuklandı. Şahıs 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından aranıyordu.
Kastamonu'da 9 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından hakında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Cide ilçesinde 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından 9 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan N.B. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa