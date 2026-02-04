Kastamonu'da bir yılda 986 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde 2 milyon 456 bin 482 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, yakalama kararı bulunan 986 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Valiliği tarafından 2025 yılı asayiş verileri açıklandı. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, 2025 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 283 bin 52, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 milyon 173 bin 430 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından bin 200, jandarma ekipleri tarafından ise 93 umuma açık iş yeri denetlendi. Yıl içerisinde polis ekipleri tarafından 465, jandarma ekipleri tarafından ise 55 günübirlik konaklama yeri denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 170 ruhsatsız tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 36 ruhsatsız tüfek, bin 615 adet fişek ele geçirilirken, jandarma ekiplerince de 132 ruhsatsız tabanca, 31 kurusıkı tabanca, 86 ruhsatsız tüfek, bin 489 adet fişek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 bin 950, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 bin 250 olmak üzere toplam 14 bin 200 kişiye KADES bilgilendirmesi yapıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 2025 yılında ifadeden dolayı aranma kaydı bulunan 2 bin 269, hakkında hapis cezası bulunan 986 kişi yakalandı. - KASTAMONU