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Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Gökırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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