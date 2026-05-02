Kaşla göz arasında sıvı yağları alıp kaçtı

Diyarbakır'da bir kişi, kaldırımda sergilenen 5 litrelik sıvı yağlardan üçünü aldığı gibi kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Dükkanın önünde sergilenen 5 litrelik sıvı yağları gören bir kişi, kimseye görünmemek için eğilip yağlardan üçünü alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı