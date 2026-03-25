Diyar A.: "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum, ben sadece 4 kayıt gördüm"

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tapu müdürlüğünde görevli teknikerin, Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulayarak bilgileri birine ilettiği iddia ediliyor. Diyar A., sadece 4 kayıt gördüğünü ve başka sorgulama yapıldığını belirtiyor.

Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri Diyar A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadesinde sosyal medyada tanıştığı "Ayşegül" isimli kişinin ısrarı üzerine Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorguladığını ifade etti. Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran Diyar A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Diyar A., Savcılık ifadesinde ise yeni bilgiler paylaştı. İfadesinde, "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum ben sadece 4 kayıt gördüm. Ayşegül başka yerlerden sorgulamalar yapıldığını söylemişti. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin TL para vermeyi teklif etti. Babamın Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır" dedi.

Öte yandan, söz konusu Ayşegül E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Magazin gündeminden düşmeyen isim de gözaltında
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı

Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

Dev bıçaklarla dans eden kadını böyle etkisiz hale getirdiler