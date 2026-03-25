Diyar A.: "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum, ben sadece 4 kayıt gördüm"

Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli tapu teknikeri Diyar A., Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmediğini, kendisinin sadece 4 kayıt gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri Diyar A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadesinde sosyal medyada tanıştığı "Ayşegül" isimli kişinin ısrarı üzerine Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorguladığını ifade etti. Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran Diyar A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Diyar A., Savcılık ifadesinde ise yeni bilgiler paylaştı. İfadesinde, "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum ben sadece 4 kayıt gördüm. Ayşegül başka yerlerden sorgulamalar yapıldığını söylemişti. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin TL para vermeyi teklif etti. Babamın Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır" dedi.

Öte yandan, söz konusu Ayşegül E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

