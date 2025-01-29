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Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Şirket Yetkilisi Gözaltında

Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Şirket Yetkilisi Gözaltında
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu gözaltına alındı. Yangın güvenliği denetimleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Aağaoğlu İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'dan Bolu'ya getirilen Ali Ağaoğlu'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Jandarma ekipleri tarafından Ali Ağaoğlu sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şirket yetkilisinin savcılıkta işlemleri sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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