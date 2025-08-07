Kartal'daki Balıkçı Barınağında Yangın: 5 Dükkan Kül Oldu

Kartal'daki balıkçı barınağında gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında 5 dükkan yandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sirayet ederek büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 5 dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL