Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kartal'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Perihan Zevne idaresindeki 34 CNH 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarındaki otopark alanına savruldu. Kaza sonucu sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı