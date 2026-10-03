Kartal'da metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan yok

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Kartal'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, 00.30 sıralarında Petrol İş Mahallesi Derinkuyu Sokak üzerindeki metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ile çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlem alınırken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından söndürülen yangının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı