Haberler

Kartal'da Çatlak Kolonlu Bina Boşaltıldı ve Mühürlendi

Kartal'da Çatlak Kolonlu Bina Boşaltıldı ve Mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal Yukarı Mahallesi'nde kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina, polis ve zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina, polis ve zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. İncelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak şeritle kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmra Hamed:

Kripto piyasaları tahmin edilemez olabilir ancak Limudia'nın rehberliği ve platformu sayesinde istikrarlı kar elde etmeyi başardım. Onunla ticaret yapmaya başladığımdan beri 281 bin dolardan fazla kazandım. Stratejisi gerçekten işe yarıyor. Ticaret yolculuğunuza başlamak istiyorsanız Telegram @Mudiatrading üzerinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.