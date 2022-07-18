Son dakika haberi | BALIKESİR - İki otomobilin çarptığı yaya öldü Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Erdem D. yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Tenek'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. AA / Hakan Firik - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | BALIKESİR - İki otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.