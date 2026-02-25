Haberler

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kilo bonzai üretimi engellendi

Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63,54 gram Bonzai ham maddesi ele geçirilirken, bu maddeden yaklaşık 6 kilo 354 gram bonzai üretilebileceği tespit edildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Kentte düzenlenen operasyonda, 63,54 gram Bonzai ham maddesi ele geçirilirken, bonzai ham maddesiyle uyuşturucu tacirlerinin yaklaşık 6 kilo 354 gram bonzai üretecekleri ortaya çıktı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda narkotik ekiplerince yapılan aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanılan 63,54 gram Bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Narkotik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre; ele geçirilen ham madde miktarından yaklaşık 6 kilo 354 gram satışa hazır bonzai maddesi üretilebileceği tespit edildi. Bu sayede, binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu.

Operasyon sırasında gözaltına alınan F.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin etkin, kararlı ve artarak devam edeceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
