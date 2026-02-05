Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 2 kişi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik kent genelinde 11 ekip 33 polis ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 4 ev ve 1 iş yerinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 15,80 gram esrar, 5,01 gram bonzai, 1 adet şişe içerisinde bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 0,10 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. (35) ve F.K. (28) çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - KARS