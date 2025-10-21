Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kars Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde düzenlediği operasyonla bir apartta 25,76 gram Metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars'ta 1 aparta polis operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 aparta operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 5 parça halinde toplam 25,76 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
