Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza Ani Ören Kara Yolu Yahni Dağı mevkiinde meydana geldi. M. T. sevk idaresindeki 34 FJY 610 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 61 KP 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada M.T. olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan A.K., M.Ö., A.Ö., V.Ö., M.P. ve G.P. ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden M.T.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS