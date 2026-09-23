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Kars'ta trafik ekipleri okul servislerini güvenlik için tek tek denetliyor

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Kars'ta trafik ekipleri okul servislerini güvenlik için tek tek denetliyor
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Kars genelinde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı. Ekipler, servislerin mevzuata uygunluğunu ve öğrenci taşıma güvenliğini kontrol ederek olası trafik risklerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Kars'ta trafik ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla servis araçlarını tek tek kontrol ediyor.

Kent genelinde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik trafik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

"Servisler tek tek kontrol ediliyor"

Denetimlerde okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu, öğrencilerin güvenli şekilde taşınıp taşınmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken güvenlik unsurları kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca servis sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadığını da denetliyor.

Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu denetimlerde, servis araçlarının okul çevrelerindeki hareketleri ve öğrenci indirme-bindirme süreçleri de kontrol altında tutuluyor.

"Her şey çocuklarımızın güvenliği için"

Trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirterek, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Ayrıca servis sürücülerine trafik kurallarına ve öğrenci taşımacılığına ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, velilerden de çocukların güvenli ulaşımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Kars'ta gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin okul yolculuklarını güvenli bir ortamda gerçekleştirmeleri ve olası trafik risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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