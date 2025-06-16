Kars'ta Tır Çamura Saplandı, Köylüler Seferber Oldu

Kars'ta Tır Çamura Saplandı, Köylüler Seferber Oldu
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde, saman götüren bir tır çamura saplandı. Köylüler traktörleriyle tırı kurtarmak için seferber oldu. Tır, yapılan çalışmalar sonucu çamurdan çıkarılarak köyden ayrıldı.

Kars'ta çamura saplanan tır köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyüne saman götüren tır, köy girişinde çamura saplandı. Tırın çamura saplandığı gören köylüler seferber oldu. Traktörleriyle bölgeye gelen köylüler, önce çamurun üzerine traktörün kepçesiyle kum serdi. Daha sonra tırı çıkarmak için çalışma başlattı.

Tırın köy girişinde çamura saplandığını ifade eden köy sakinlerinden Turgay Hakverdi, hayvanların kışlık saman ihtiyacını karşılamak üzere Diyarbakır'dan saman getirdiklerini belirtti.

Hakverdi, "Yollarımızın berbat olmasından dolayı tır köye girmeye çalışırken çamura saplandı. Yaklaşık bir saattir köy halkının neredeyse yüzde 50'si seferber oldu. Kazasız belasız, traktörlerin yardımı ve kendi çabalarımızla tırı devirmeden çıkarmayı başardık" dedi.

Öte yandan saplandığı çamurdan çıkarılan tır, daha sonra taşıdığı samanı boşaltarak köyden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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