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Kars'ta Sürücü Kursu Sınavında Kopya Çekme Düzeni Ortaya Çıktı

Kars'ta Sürücü Kursu Sınavında Kopya Çekme Düzeni Ortaya Çıktı
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Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen materyaller arasında kulaklık, kamera ve ses aktarım cihazları bulunuyor.

Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları) sınavında kopya çekme düzeneği kuran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar da kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında kopya çekileceği bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, sınavda kurdukları düzenekle kopya çektiren organizatör M.R.A (47), A.K. (33) ve F.K. (33) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kom ekiplerince yapılan aramada, 2 kulaklık, 2 kamera, 2 modem ve 2 ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan diğer materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan organizatör M.R.A, A.K. ve F.K. hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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