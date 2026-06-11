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Kars'ta Masal Park'taki silahlı yaralama olayında 5 şüpheli tutuklandı

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Kars'ta 9 Haziran'da bir parkta silahlı saldırıya uğrayan E.A. yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Erzurum'da tedavi altına alındı.

Kars'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 19.35 sıralarında Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Masal Park'ta E.A. (28) isimli şahsın silahla yaralanması üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın ardından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda olaya karıştıkları belirlenen B.K. (25), Y.K. (24), Ç.K. (23), M.A. (24) ve U.K. (24) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, dosyada yer alan delilleri değerlendirerek 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Silahlı saldırıda yaralanan E.A.'nın ise Kars Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin yapıldığı, daha sonra ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Yaralının sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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