Kars'ta MTSK sınavına operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Kars'ta düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında kopya çekme düzeneği ele geçirildi. KOM ekipleri, kopya düzeneği kuran şüphelileri suçüstü yakaladı ve birçok kopya materyali ile beraber yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kars'ta MTSK sınavına operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kopya çekme düzeneği ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında kopya düzeneği kullanılacağı bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, kopya düzeneği kuran şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda yapılan aramada, 2 kulaklık, 2 kamera, 3 modem, 1 ses aktarım cihazı ve suçtan elde edilen 6 bin 630 TL ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.İ. (43) ve A.B. (33) isimli organizatör şahıslarla birlikte yakalanan A.Y. (56) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
