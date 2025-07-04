Kars'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki güvenlik uygulamaları, düzensiz göç ve kamu düzeni konuları değerlendirildi. Vali Polat, vatandaşların güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Kars'ta, il genelindeki asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleşen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Kars genelinde kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları değerlendirildi. Kars'ın stratejik konumundan dolayı sınır güvenliği büyük önem taşıyor. Bu konuda alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Düzensiz göçün önlenmesi ve düzensiz göçmenlerle ilgili yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Halkın huzurunu sağlamaya yönelik genel kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için atılacak adımlar belirlendi.

Vali Ziya Polat, Kars'ın huzurunu korumak için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, "Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Bu tür toplantılar, il genelinde güvenliğin artırılması ve vatandaşların huzurlu bir ortamda yaşaması adına büyük önem taşıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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