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Kars'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Araçların çarpması sonucu yaşanan kaza, şiddetiyle dikkat çekti.

Kars'ta meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 aracın adeta çarpmanın şiddetiyle birbirine yapışması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza; Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında meydana geldi. Kars'tan Arpaçay yönüne gitmekte olan Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Akyaka yönünde Kars'a seyir halindeki Ali Aydın idaresindeki 35 BAU 406 plakalı otomobille Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tolga Akbaba'nın kullandığı araç devrilirken, Ali Aydın yönetimindeki otomobil ise ters dönerek diğer aracın üstünde kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Ali Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, yaralanan sürücü Tolga Akbaba, 10 aylık bebek M. A. Akbaba, E. Akbaba, Ş. Akbaba, C. Aktaş ve S. Aydın, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, olay yerine gelen kazada hayatını kaybeden Ali Aydın'ın yakınları gözyaşlarını boğuldu. Aydın'ın yakınlarını jandarma ekipleri sakinleştirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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