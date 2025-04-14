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Kars'ta Eşi Boğarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı

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Kars'ın Susuz ilçesinde, bir kişi eşi H.M.'yi tartışmanın ardından boğarak öldürdü. Olay sonrası E.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

KARS (İHA) – Susuz'da " kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde ikamet eden E.M. ile eşi H.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M. eşi 1 çocuk annesi H.M.'yi boğarak öldürdü.

Olayın ardından E.M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede H. M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma E. M.'yi gözaltına aldı. H.M.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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