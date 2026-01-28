Kars'ta hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars'ta jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakında Kasten "Yaralama TCK-86/1" suçundan 4 yıl, 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 saklandığı adreste yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS