Kars'ta jandarmadan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Akyaka, Arpaçay ve Digor'da 75 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince annelere ve kadınlara uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde eğitimler veriliyor. Jandarma Akyaka'nın, Şahnalar köyü İlkokulu, Arpaçay'ın Tomarlı köyü İlkokulu ve Digor'un Alem Köyü İlkokulunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi ile anne ve anne adaylarıyla bir araya geldi. Jandarma ekiplerince verilen eğitimde uyuşturucu maddelerin çeşitleri, gençlerin nasıl hedef alındığı, bağımlılığa sürükleyen süreçler ve ailelerin bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiği anlatıldı.

Kadınlara, uyuşturucu kullanımının erken belirtileri, şüpheli durumların nasıl fark edilebileceği ve ihbar mekanizmalarının nasıl çalıştığı konusunda da detaylı bilgiler verildi.

Programda ayrıca "UYUMA" ihbar uygulaması tanıtılarak, vatandaşların uyuşturucuyla mücadeleye teknolojik yollarla nasıl destek verebileceği aktarıldı. Öte yandan Jandarma ekiplerince eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS