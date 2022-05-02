Hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu

TERMAL, YALOVA (İHA) - Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde, kuzeni Reşo Altun ile birlikte köy arazisinde hayvanları otlatan Tarık Altun, havanın yağmurlu olmasından dolayı eve gönderildi. Bir kısım hayvan ile birlikte köyün yolunu tutan Tarık Altun'dan bir daha haber alınamadı.

KÖYLÜLER ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Tarık Altun'un eve gelmediğini fark eden anne Selma Altın ve baba Oktay Altun, her tarafta çocuklarını aramaya başladı. Durum jandarma, AFAD, UMKE, 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler köylülerle birlikte Tarık Altun'u aramaya başladı. Saat 17.00'den itibaren haber alınamayan Tarık Altun'un bulunması için köylüler de yaklaşık 200 traktörle arama çalışmalarına destek verdi.

JANDARMA TERMAL KAMERA İLE ARAMA BAŞLATTI

Öte yandan bütün aramalara rağmen bulunamayan Tarık Altun'u bulmak için İl jandarma Komutanlığı'na bağlı termal kameralı araç olay yerine getirildi. Termal kamera ve ısı duyarlı araçla jandarma yeniden arama başlattı. Havanın yağmurlu olması arama çalışmalarını aksatırken, Tarık Altun'un yakınları da çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA GECE ARA VERİLDİ

Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Tarık Altun'u arama çalışmalarına, havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı bir süre ara verildi. Çalışmalar sabah eren saatlerde tekrar başladı.

"KÖYE GELDİĞİMİZDE KAYBOLDUĞU ANLAŞILDI"

Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, "Hayvan otlatmaya gittik daha sonra Tarık'ı eve gönderdik. Köye geldiğimizde Tarık'ın kaybolduğu anlaşıldı. Tüm aramalara rağmen bulamadık" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa