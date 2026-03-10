Haberler

Kars-Göle yolunda onlarca araç mahsur kaldı

Kars-Göle yolunda onlarca araç mahsur kaldı
Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası tipi nedeniyle Kars-Göle karayolu ulaşıma kapandı ve birçok araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı, daha sonra trafik normale döndü.

Kars'ta şiddetli tipi nedeniyle Kars-Göle karayolunda onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi Kars-Göle karayolunu ulaşıma kapattı. Kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğin durduğu yolda karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yolda bekleyen araçlar kontrollü şekilde ilerleyerek yollarına devam etti. Trafik yeniden normale dönerken o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
