Kars'ta kayan tır kara yolunu ulaşıma kapattı

Güncelleme:
Kars'tan Çıldır-Gürcistan istikametine seyir halindeki bir tırın kaygan yol nedeniyle devrilme tehlikesi yaşaması sonucu kara yolunda ulaşım durdu. Bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda kayan tır yolu ulaşıma kapattı. Kar yağışının da etkili olduğu kara yolunda ulaşım durdu.

Kaza, Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. Kars'tan Çıldır-Gürcistan istikametine seyir halindeki tır, yolun kaygan olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan kara yolu ise kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerini çalışma başlattığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
