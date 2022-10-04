Kars 3. sayfa haberi | Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Kars haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. İlçeye bağlı Cıbıltepe mevki ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi personeli, arazöz ve su tankerleri ile yangın yerine yaklaşık 8 dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ormanlık alanda çıkan örtü yangını yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Yetkililer, çevre köylerdeki vatandaşları ve çobanları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kars 3. Sayfa Haberler

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