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Karnavalda Davul ve Zurnacıların Para Talebi Tepki Çekti

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Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda davul ve zurnacıların sokakları mesken tutup vatandaşlardan para talep etmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Karnavalı fırsatı bilen davul ve zurnacılar tepki çekiyor

ADANA - Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı fırsat bilen davul ve zurnacıların sokakları mesken tutup vatandaşlardan para talep etmesi dikkat çekiyor.

'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında yer alan 13.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sürüyor. Ancak karnavalı fırsat bilenlerden bazı davul ve zurnacılar, hem karnaval alanını hem de çevreyi mesken tuttu. Davul ve zurnacılar günün belli saatlerinde özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahallelerinde yüksek sesle oyun havası ve marş çalarak vatandaşlardan para talep ediyor. Vatandaşlardan bazıları davul ve zurnacılara tepki gösterirken bazıları da o anları cep telefonuyla görüntülüyor.

Vatandaşlardan Furkan Ünlü, "Karnavalın başlamasıyla birlikte davul zurnacılar çoğaldı. Kimisin hastası ve kimisinin bebeği var ama hiç dinlemiyorlar. Sürekli ya oyun havası ya da marş çalışıyorlar. Biran önce bunların temizlenmesi gerek" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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