Köyün içme suyu şebekesindeki arıza giderildi

Köyün içme suyu şebekesindeki arıza giderildi
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde meydana gelen içme suyu şebekesi arızası, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kısa sürede giderildi. Soğuk hava koşullarına rağmen yapılan çalışmalarla köye yeniden su verilmeye başlandı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde meydana gelen içme suyu şebekesi arızası, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu giderildi. 3 gün önce köyün ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle hanelere su verilemeyince muhtarlık durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen kısa sürede çalışmalara başladı. Yapılan incelemede içme suyu pompasının arızalı olduğu e kuyudan çıkarılan pompanın tamirinin mümkün olmayacağından değişimine karar verilmişti. Pompa tedarikinin yapılmasının ardından pompa değiştirerek şebekeyi yeniden faaliyete geçirdi.

Yaklaşık altı saat süren çalışmanın ardından köye yeniden içme suyu verilmeye başlandı. Köy muhtarı, yaşanan mağduriyetin hızlı müdahale sayesinde kısa sürede giderildiğini belirterek, "Ekiplerimiz soğuk havaya rağmen özveriyle çalıştı. Köy halkı adına hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yetkililer ise kış aylarında don ve aşırı soğuklar nedeniyle benzer arızaların yaşanabildiğini hatırlatarak, vatandaşlardan şebeke hatlarına zarar verebilecek müdahalelerden kaçınmalarını ve olası sorunları vakit kaybetmeden bildirmelerini istedi. - ARDAHAN

