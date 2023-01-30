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Karısını ve oğlunu öldüren 87 yaşındaki adam adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Karısını ve oğlunu öldüren 87 yaşındaki adam adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de karısını öldüren, ardından gittiği Bilecik'te bir oğlunu öldürüp, diğerini yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de karısını öldüren, ardından gittiği Bilecik'te bir oğlunu öldürüp, diğerini yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

Olaylar dün Eskişehir'in İnönü ve Bilecik'in Bozüyük ilçelerinde meydana geldi. İnönü'nün Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan'ı öldürdü. Ardından gittiği Bozüyük'te oturan oğlu Erol Aslan'ı da evinde öldüren yaşlı adam, diğer oğlunu da bu eve çağırdı. Apartmanın girişinde diğer oğlu Osman Aslan'ı yaralayan Mehmet Aslan, daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Amirliğinde sorgusu tamamlanan 87 yaşındaki Mehmet Aslan Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Şahsın yürümekte zorluk çektiği ve bastonla ayakta durabilmesi gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Aslan Eskişehir Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

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