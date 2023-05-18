Karısını sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı

Gaziantep'te tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde dün gece, Nazım Özdemir (44) ile eşi Dilek Özdemir'in (43) kavgası kısa sürede sokağa taşmış, cinnet getiren öfkeli Nazım Özdemir, 3 çocuğunun annesi eşi Dilek'e pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Sokak ortasında kocası tarafından öldürülen Dilek Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilmişti. Karısını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Nazım Özdemir, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti.

Gazetecilerin, 'eşinizi neden öldürdünüz' sorularını yanıtsız bırakan öfkeli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP