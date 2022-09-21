Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM'de devrildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tırın dorsesi ayrılarak devrildi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan tırın dorsesi ayrılarak devrildi. Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ömer M. idaresindeki 01 BZ 0758 plakalı kargo yüklü tırın dorsesi, araçtan ayrılarak iki istikameti ayıran refüje devrildi. Kaza sonrasında dorsede bulunan kargolar, TEM Otoyolu Ankara istikametine saçıldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Dorsenin içerisinde bulunan kargolar görevliler tarafından çıkarıldı. Bu sırada Ankara istikametinde trafik akışı yaklaşık 1 saat durduruldu. Devrilen dorse bölgeye sevk edilen vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Emrah Dursun/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Dilovası Kocaeli Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM'de devrildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.