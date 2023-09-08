Kardeşini Tabanca ile Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı

KOCAELİ'de B.G., tartıştığı kardeşi Berkcan G.'yi caddede tabanca ile bacağından vuruldu. Gözaltına alınan B.G., kardeşi şikayetçi olmayınca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Berkcan G. ile ağabeyi B.G., caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile B.G., çıkardığı tabanca ile kardeşine 4 el ateş etti. Bacağından vurulan Berkcan G. kanlar içinde yere yığılırken, B.G. ise kaçtı. Berkcan G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra ifade veren Berkcan G., ağabeyi tarafından vurulduğunu ancak şikayetçi olmadığını söyledi. Berkcan G.'nin ifadesi sonrası dün gözaltına alınan B.G., işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.