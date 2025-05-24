Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi

Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
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Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
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Adana'da sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dilan, akıntıya kapılıp boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. İddiaya göre; sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader Sungur, çırpınmaya başladı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan ise onu kurtarmak için suya atladı. Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail Sungur, suya atlayarak onları çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken Kader hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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