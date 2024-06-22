Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

2023 yılı kasım ayında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye olmuştu. Kardeşi Bahar Candan'ın ise cezaevinde kalmadığı, ablasının yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da da tutuklanmıştı. Nihal Candan "Anoreksiya nevroza" adı verilen hastalığa yakalanmış ve tahliye edilmişti, Bahar Candan'ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği öne sürülmüştü. Ancak Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYORDU

2 kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan'ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan'ın nerede olduğu bilinmiyordu.

ABLASI HASTANEDE ZİYARETİNE GİTTİ

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

"BURASI SENİN EVİN DEĞİL AİLENE KAVUŞACAKSIN"

Candan bir sonraki paylaşımında ise, "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde." ifadelerini kullandı.