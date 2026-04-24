Karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyü'nde Ayşe K. (54), Beşiriye K. (55) ve Şeh Senem K. (71) isimli 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Fenalaşan 3 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı