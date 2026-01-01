Haberler

Karasu'da yılbaşı denetimlerinde 89 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan emniyet uygulamalarında 89.448 TL idari para cezası kesilirken, alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi üç farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 89.448 TL idari para cezası yazıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesinde, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi ve Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi ve Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde emniyet ekiplerinin 45 personelle gerçekleştirmiş olduğu uygulamalarda, 242 şahıs, 129 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 18 araca toplamda 89 bin 448 TL idari para cezası yazılırken alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücünün ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - SAKARYA

