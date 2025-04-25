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Karasu'da Traktör Kazası: Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti

Karasu'da Traktör Kazası: Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 50 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti. Olay, Kurudere Mahallesi Yayla mevkiinde meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altına kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kurudere Mahallesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği bahçeden evine dönen Havva Köroğlu (50) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadın sürücü Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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