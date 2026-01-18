Otomobil yoldan çıkarak tabelaya çarptı: 8 kişi kazayı yara almadan atlattı

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu-Adapazarı yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüjdeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde 5'i çocuk toplam 8 kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 8 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA