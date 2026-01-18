Haberler

Otomobil yoldan çıkarak tabelaya çarptı: 8 kişi kazayı yara almadan atlattı

Otomobil yoldan çıkarak tabelaya çarptı: 8 kişi kazayı yara almadan atlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu-Adapazarı yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüjdeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde 5'i çocuk toplam 8 kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 8 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti