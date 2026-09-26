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Kararnameyle atanan Esat Feryadi Doköz, Erzincan Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı

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Kararnameyle atanan Esat Feryadi Doköz, Erzincan Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz, düzenlenen törenle göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki törende Doköz, görevi resmen devralarak çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz, düzenlenen törenle görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Doköz görevi resmen devralarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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