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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i tüccar, 20'si kullanıcı olmak üzere 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karapınar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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