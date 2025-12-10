Haberler

Tır yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın arıza yapan başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Karapınar-Ereğli kara yolunda meydana geldi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karapınar- Ereğli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 33 ANE 816 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ banketinde beklemeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen Ü.Ç. idaresindeki 01 UC 969 plakalı tır ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, 33 ANE 816 plakalı tırın dorsesinin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, Ü.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

